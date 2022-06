Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Alles Statistik: Krank ist nicht gleich krank 20.12.2004, 22:45 Uhr

Der Krankenstand in deutschen Betrieben hat ein Rekordtief mit jetzt 3,3 Prozent (7,35 Arbeitstage) erreicht. Und der Grund sei die Angst vor Jobverlust in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit – so eine Schlagzeile vom Wochenende. Aber wie bei allen Statistiken ist Vorsicht geboten: Karmann-Sprecher Dr. Christian Eick nennt schon eine Quote von fünf Prozent für seine Branche einen „ordentlichen Wert“.