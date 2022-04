'"'Und mit 'wir' meine ich die CDU/FDP-Ratsgruppe'"', stellt der CDU-Fraktionschef klar, dass er auch für die Bissendorfer Liberalen spricht.'"'Das Raumkonzept haben Fachleute, namentlich die Schulbaukasse des Landkreises, genau überprüft. Es ist überzeugend'"', sieht Wienke keinen Anlass für Nachbesserungen. Im Übrigen hätten ihm Lehrer des Schulzentrums bestätigt, dass die vorhandenen Räume auch in Zukunft ausgelastet seien. '"'Das gilt umso mehr, als wir damit rechnen müssen, dass Schüler an Osnabrücker Schulen nicht angenommen werden oder es am Gymnasium nicht schaffen.'"'