Die gleiche Situation auch in allen anderen Betrieben in Lingen, die mit Autos und deren Bereifung zu tun haben. "Wir arbeiten nur noch nach Termin mit einem Vorlauf von drei bis vier Tagen", sagte Servicecenterleiter Reinhard Schmidt von Euromaster am Willy-Brandt-Ring. "Man merkt, dass sich die Kunden vorher informiert haben und gezielt nach Winterreifen aus Testberichten fragen."

Peter Schmidt von Reifen Kuzka an der Bernd-Rosemeyer-Straße: "Trotz Überstunden unserer Mitarbeiter und Vergabe von Terminen lassen sich Wartezeiten nicht verhindern."

Bei Kuzka bietet man gezielt bei den preiswerten Reifen nur eine Marke an, mit der man gute Erfahrungen gemacht hat. "Dieses halten wir für richtig, auch im Hinblick auf den Test des ADAC, der bei einem großen Teil der Billigreifen erhebliche Mängel festgestellt hat", sagte Schmidt.

Als einen Grund für die vermehrte Hektik der Autofahrer in Sachen Reifenwechsel sehen die Fachbetriebe die am 1. Mai in Kraft getretene Änderung der Straßenverkehrsordnung (siehe auch "Zur Sache").

Der ADAC gibt zu den neuen Bestimmungen die Empfehlung, in der kalten Jahreszeit, und das rechtzeitig, Reifen mit dem Kürzel "M+S" bzw. mit dem Schneeflockensymbol auf der Reifenseite zu montieren. Diese Kennzeichnung tragen auch "Ganzjahresreifen", die in schneearmen Regionen als Kompromisslösung gelten können.

Die Vorhersagen der Meteorologen deuten in den nächsten Tagen auf winterliche Verhältnisse bis in die Niederungen hin. Also entscheiden sich zurzeit auch viele Autofahrer im weiten Emsland, nicht nur im Hinblick auf die neue Verordnung, ihr Fahrzeug mit Winterreifen auszurüsten oder umzurüsten. Sicher hat der eine oder andere noch die Bilder vor Augen, wie im letzten Jahr nicht nur im Münsterland, sondern auch im südlichen Emsland Schneechaos herrschte.