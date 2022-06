Anwohner am Riester Weg und in Sögeln begrüßen die Wegsuchenden schon mit der Frage "Wollen Sie nach Bramsche?" - zu oft sind sie in der vergangenen Woche nach dem Weg gefragt worden. Das Problem: Der Autofahrer, der von Bramsche nach Hesepe möchte, erfährt am Kreisel Nord zwar, dass Anlieger noch bis zur Baustelle fahren dürfen, eine Umleitung ist hier jedoch nicht ausgeschildert.

Wer sich dem gesperrten Bereich, aus Ueffeln kommend, nähert, trifft zwar auf ein Umleitungsschild, das ihm aber nur dann weiterhilft, wenn er bis nach Bramsche will und diesen Weg ebenso gut über die B68 nehmen kann. Wer aber nach Hesepe, zum Beispiel in das Wohngebiet in der Nähe der Reithalle, möchte, hat zurzeit ein Problem: Hier ist das meiste verboten. Profunde Ortskenntnisse sind gefragt, um den Weg über Sögeln einzuschlagen.

Diese Ortskenntnisse sind es aber gerade, die viele Autofahrer vor allem am Wochenende zur Selbsthilfe greifen ließen: Absperrungen wurden zur Seite gestellt, das rot-weiße Flatterband wurde durchtrennt. "Die wollen sich gar nicht umleiten lassen", sagt Burkhard Riepenhoff, Pressesprecher des für die Kreisstraße verantwortlichen Landkreises, auf Anfrage der Bramscher Nachrichten. Die Umleitungen seien in Absprache mit der Verkehrsbehörde der Stadt Bramsche eingerichtet und ordnungsgemäß ausgeschildert worden. Dass wenige Autofahrer davon Notiz nahmen, ist hier aber auch aufgefallen. Ein Bauwart berichtete vom regen Verkehr im gesperrten Bereich vor allem am Wochenende.

Eine gute Nachricht hatte der Pressesprecher für alle Sperrungsbetroffenen: Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag abgeschlossen sein.