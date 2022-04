Wie groß einerseits das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung und andererseits das Verlangen nach Betätigung ist, zeigte sich schon vor Beginn der offiziellen Eröffnung des Spielfestes. Sämtliche 16 Spielstationen waren bereits dicht umlagert, und viele Mädchen und Jungen probierten Spielgeräte aus, die sie sonst nicht in ihrer Spielhütte auf dem Schulhof finden. Rektor Heinz Brand begrüßte viele Mütter als Helferinnen, sang mit den Kindern "Hört gut zu, jetzt kommt das springende Känguru" und eröffnete mit einer großen nostalgischen Schulglocke den bunten Reigen der Spiele. Jedes Kind hatte einen selbst gefertigten bunten Spielepass, den es freiwillig "abzuspielen" galt. Reibungs- und problemlos verlief die Organisation dieses Spielvormittags, da sich jedes Kind diejenige Spielstation wählen konnte, wo es am schnellsten "dran kam".

Schulleiter Brand skizzierte in einem Gespräch mit unserer Zeitung die Idee des Spielfestes, das jetzt schon zum dritten Mal durchgeführt wurde. Dieses besondere Fest habe sich zu einem beliebten und festen Bestandteil des Schullebens entwickelt. Da das erste Schuljahr noch nicht am alljährlichen Sportfest teilnehmen könne, hätten hier alle Kinder die Möglichkeit zur Teilnahme. Der besondere Aufforderungscharakter der Spiele motiviere derart, dass alle Kinder ohne Ausnahme mit Begeisterung mitmachten. Auch fordere das eine oder andere Spiel zur Nachahmung in der Freizeit oder bei der nächsten Geburtstagsfeier heraus.

Die verschiedenen Spielstationen zeichneten sich nicht nur durch "moderne" Spiele wie Einrad- und Pedalofahren oder Zielschießen mit Wasserpistolen mit riesigen Tanks aus. Auch Geschicklichkeitsspiele, ein Teebeutelweitwurf, ein Kegelspiel und ein Balancierbalken oder Wurfspiele forderten Geschicklichkeit und Wagemut der Grundschüler heraus. Ihr unermüdlicher Bewegungsdrang wurde auch in den Stationen mit dem nostalgischen Dosenlauf im Labyrinth, dem Stelzenlauf, dem Sackhüpfen und dem Seilspringen befriedigt. In der benachbarten Clemensstraße, die an diesem Vormittag für den Durchgangsverkehr gesperrt war, konnte man sogar mit Kettcars ein neues Fahrgefühl erleben. Nach den Übungs-, Bewegungs- und Experimentier- und verschiedenen Gruppenspielen gab es als Überraschung für alle ein Stück Obst.