Im Frühjahr dieses Jahres sind die Bäume gepflanzt worden. In den nächsten Tagen werden sie – zumindest an dieser Stelle – wieder verschwunden sein. Am Diens-tagnachmittag ist ein erster Magnolienbaum entfernt worden, ein fauliger Geruch stieg dabei allen Umstehenden in die Nase. „Dieser Baum war nicht mehr zu retten, er war total kaputt“, bestätigte Lisiecki in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Bei der Aktion war auch eine vereidigte Baumsachverständige anwesend. Diese wird, neben Experten vom Pflanzenschutzamt Oldenburg ein Gutachten zu den möglichen Gründen für das Absterben der Bäume erarbeiten. „Nach ihrer Aussage zeigen mindestens zwei weitere Bäume bereits erste Anzeichen für eine Schädigung“, erklärte der Stadtbaurat weiter. So sollen jetzt vorsorglich auch die gesunden Bäume so schnell wie möglich entfernt und an anderer Stelle im Außenbereich Lingens gepflanzt werden. „Solange wir die Gründe für das Absterben nicht genau wissen, will ich nicht so lange warten, bis alle Bäume krank werden. Wir hoffen, dass rund die Hälfte der Bäume durch dieses Umpflanzen noch gerettet werden können.“

Die Pflanzflächen in der Burgstraße sollen zunächst gepflastert und im Herbst mit neuen Magnolienbäumen bestückt werden. „Diese Bäume sind als Stadtbäume auf jeden Fall geeignet, das haben mehrere Fachleute bestätigt. Zunächst müssen aber natürlich die Untersuchungsergebnisse abgewartet werden“, so Lisiecki: „Es kann durchaus sein, dass die Bäume bereits mit Pilzen oder Bakterien befallen waren und diese Krankheit durch die Stresssituation der Umpflanzaktion ausgebrochen ist.“ Von diesen Untersuchungsergebnissen ist auch abhängig, wer für diese Situation letztlich verantwortlich ist – und wer für die Kosten aufkommt.