Die massenhafte Kritik nach dem letzten Umzug – von „sinnfreiem Betrinken Erwachsener vor Kindern“ über Teilnehmer, die sich vom Umzugswagen herunter übergeben sowie an die Zugfahrzeuge uriniert hätten bis hin zu „öffentlichem Komasaufen; meine Kinder hatten Angst vor den völlig betrunkenen Jugendlichen“ – sei Anlass genug, sich mit dem Thema Alkohol zu beschäftigen, betonte Kampeling am Mittwochabend vor rund 80 Mitgliedern in der Gaststätte „Zur Waldlust“.

„Was wir in 17 Jahren mit viel Aufwand, Mühe und Liebe aufgebaut haben, wird durch Leute, die sich nicht benehmen können, gefährdet“, betonte der aufgebrachte Ehrenpräsident des 1993 gegründeten Vereins. Er wolle gegenüber dem „vernünftigen Publikum“, das am Umzug seine Freude habe, „ein Zeichen setzen“, so Kampeling. Die Stadt Papenburg habe bereits in Erwägung gezogen, den Umzug nur noch dann zu genehmigen, wenn der PCV ein absolutes Alkoholverbot im Umzug ausspreche, sagte Kampeling.

„Wir wollen darauf aber nicht warten, und wir sind uns im Vorstand über einige Konsequenzen schon einig“, kündigte er Maßnahmen an. Demnach soll eine Kommission gegründet werden, in der die Stadtverwaltung, die Polizei sowie der Präventionsrat vertreten seien. Dabei seien sich sowohl Polizei als auch Ordnungsamt einig, dass man es nicht mehr nur bei Appellen belassen könne. Es müssten „drastische Maßnahmen“ bis zum Alkoholverbot, wie in den Karnevalshochburgen üblich, diskutiert werden, forderte Kampeling. „Beim Umzug in Köln beispielsweise herrscht ein absolutes Alkoholverbot. Wer sich nicht daran hält, bekommt von Zugbegleitern die Rote Karte gezeigt.“ Kampeling wies außerdem darauf hin, dass der Versicherungsschutz, den der PCV für den Umzug abgeschlossen haben, bei übermäßigem Alkoholkonsum nicht mehr greife.

Die Gefahr für den schlechten Ruf gehe dabei keineswegs nur von Jugendlichen aus, betonte der Ehrenpräsident. Die wesentlich größere Gruppe der „Personen mit Kontrollverlusten“ machte er unter den jungen Erwachsenen aus, und „es sind auch die Erwachsenen, die über die Stränge schlagen“. Man komme wohl nicht mehr um- hin, eine Zugordnung zu erlassen und diese dann konsequent durchzuhalten.

Das gelte auch für Umzugswagen, die im Karneval nichts zu suchen hätten. Kampeling: „Wir wollen keine Love-Parade und keine Erntewagen, die vom Erntedankfest bis zum Karneval stehen bleiben.“ Zukünftig müssten die Gruppen rechtzeitig ihr Motto, die Wagengestaltung und das Kostüm melden, schlug der Ehrenpräsident vor. Die Gruppen könnten dann von Mitgliedern des Präsidiums aufgesucht werden. „Mir ist lieber, wenn Gruppen wegbleiben, denen es nur um das Betrinken geht und damit den Karnevalsumzug kaputtmachen“, so Kampeling.

Diesen Vorwurf musste sich der Vereinsgründer in einer anschließend hitzig geführten Diskussion selbst gefallen lassen. Hermann-Josef Abeln, Mitglied im Ehrensenat, hielt Kampeling vor, den Umzug wegen „einiger Chaoten kaputtzureden“. Damit müsse man, wie auf allen Großveranstaltungen, leben und könne nicht viel dagegen tun. Unterstützung erhielt Kampeling hingegen von anderen Diskussionsteilnehmern, die vor allem auch Maßnahmen im Festzelt forderten. „Das Pöbeln und Prügeln im Zelt stößt nicht nur uns, sondern auch vielen Besuchern sauer auf“, hieß es. Auch darüber werde sich der Vorstand, zusammen mit dem Zeltwirt, beraten, kündigte Kampeling an. Abschließend schlug er als Motto für die neue Session, über das auf der kommenden Versammlung entschieden wird, vor: „Die Stimmung ist toll, weil keiner ist voll“.