Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Alex" ist zurückgekehrt 23.02.2007, 23:00 Uhr

FC Bramsche zum SC Melle 03 gewechselt ist Alexander Höckmann in der Winterpause. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wohnt in Lintorf und soll fest in den Kader der ersten Herrenmannschaft integriert werden. In seiner Jugend sammelte er sogar Erfahrungen in der Niedersachsenliga.