«Ich bin in Revuen im Greenwich Village in New York aufgetreten. Und wissen Sie was: Ich habe es geliebt», sagte der Hollywoodstar dem Fernsehsender Tele 5. Diese Rolle sei eine sehr körperliche Erfahrung gewesen. «Der Humor sitzt tief im Körper», sagte Pacino. Das habe ihm aber auch geholfen, gefährliche Typen wie Gangster-Boss Tony Montana in «Scarface» zu mimen. «Sie müssen so eine Figur übertrieben spielen, um ihre Bedrohung glaubwürdig zu machen.»