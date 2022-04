Begleitet vom „Narrhalla-Marsch“ – die Gruppe Blue Sky“ begleitete das Fest musikalisch stimmungsvoll – marschierte der Elferrat in den Saal ein. In ihren schmucken Kostümen, mit der Narrenkappe, fesche Damen in Rot, Schwarz und Grün – ein schönes Bild. Auf der Bühne angekommen, entbot Petra Mönter, Vorsitzende der kfd Schwagstorf, allen Gästen ihren Willkommensgruß mit dem dreifach „Schwagstorf – helau!“ Sie begrüßte auch alle Ehrengäste, dabei auch Bürgermeister Rainer Ellermann, Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann und Ostercappelns Ortsbürgermeister Peter Kovermann.