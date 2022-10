Der 47-Jährige solle eine Führungsfunktion (secrétaire général) bei France Télécom einnehmen. Er verstärkt damit das Team um den designierten Télécom- Chef Stéphane Ricard. Die ehemalige Kulturministerin Christine Albanel soll nach Medienberichten die Kommunikation bei Télécom übernehmen. Das Unternehmen will am Donnerstag seine Bilanz vorstellen und sich zu seiner Strategie äußern.

AFP steht mitten in einer Umbruchphase. Sie soll in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt werden, an der der Staat alle Anteile hält. Im vergangenen Jahr streikten Beschäftigte aus Protest gegen diese Pläne. Louette wollte die redaktionelle Unabhängigkeit mit einer Journalistencharta garantieren, über deren Einhaltung eine Stiftung wachen sollte. Für 2009 rechnete AFP zuletzt mit einem Umsatz von 270 Millionen Euro und mehreren Millionen Euro Gewinn.