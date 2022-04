Auf große Praxisnähe setzt die Ausbildung von Ärzten im Rettungsdienst, wie sie das Malteser-Schulungszentrum in Nellinghof, die Niels-Stensen-Kliniken Osnabrück (Marienhospital) und die Uniklinik Aachen mit einem zehntägigen Kurs in Nellinghof erstmals angeboten haben.

80 Stunden haben die Ärzte zur Erlangung der Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin für Ärzte“ im Malteser-Schulungszentrum absolviert, darunter ein zertifizierter dreitägiger Kurs der Europäischen Gesellschaft für Wiederbelebung (ERC), der sicherstellen soll, dass Maßnahmen zur Wiederbelebung überall nach denselben Standards erfolgen. Auch ein Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche zählte zum Ausbildungsprogramm.

„Praxisorientiertes Lernen in Kleingruppen“ nennt Dr. Andreas Mennewisch, Ärztlicher Leiter des Schulungszentrums, als Vorteil der Ausbildung, die in dieser Form außer in Nellinghof nur noch in Aachen angeboten werde. Ganze Arbeit haben zum Abschluss nicht nur die Unfalldarsteller, sondern auch die angehenden Notärzte geleistet. Bei dem simulierten sogenannten Massenanfall von Verletzten war ihre Aufgabe, sich innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über die Art und Schwere der Verletzungen bei den Patienten zu verschaffen, um dann die Rettungsmaßnahmen in die Wege leiten zu können.