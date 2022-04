Für den 25 Jahre alten Keeper vom Bundesligisten Bayer Leverkusen stehen dort zwei Termine bei Nationalteam-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und dem Orthopäden Ludwig Seebauer an. Seebauer hatte Adler bereits nach dessen erstem Rippenbruch 2006 behandelt. «Es ist ganz normal, dass noch weitere Ärzte hinzugezogen werden. Die Untersuchungen und Behandlungen laufen in enger Abstimmung mit dem DFB und unserem Vereinsarzt Achim Münster», sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch.

Die Bayer-Verantwortlichen und Bundestrainer Joachim Löw hoffen weiter auf eine schnelle Genesung der deutschen Nummer 1. Nach der bisherigen Prognose muss die Verletzung Adlers, der sich am 17. April gegen den VfB Stuttgart die vierte Rippe gebrochen hatte, nicht wie 2006 operiert werden. Bisher gehen alle davon aus, seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Südafrika gerate dadurch nicht in Gefahr.

«Diese Verletzung darf man jetzt nicht dramatisieren. Als ich in Marseille spielte, habe ich zwei Wochen nach einem Rippenbruch wieder gespielt», sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler im «Express». Der ehemalige DFB-Teamchef betonte, dass Bayer «selbstverständlich nichts dagegen» habe, «wenn Müller-Wohlfahrt noch einmal nachschaut».

Trainer Jupp Heynckes erwägt, Adler selbst im Fall einer schnellen Genesung in dieser Saison nicht mehr einzusetzen, um dessen WM-Chancen nicht zu gefährden. «Eventuell kann er im letzten Spiel bei Borussia Mönchengladbach spielen. Aber er hat ja noch ein großes Ziel vor Augen», sagte Heynckes.

Im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 rückt Fabian Giefer zwischen die Pfosten. Der 19-Jährige erhält überraschend den Vorzug vor dem sechs Jahre älteren Benedikt Fernandez. «Es war eine Bauchentscheidung. Sie sind beide auf dem selben Niveau», sagte Bayer-Trainer Heynckes. Für Giefer wäre es das zweiten Bundesliga-Spiel. Er hatte Adler bereits in der Hinrunde beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt am 6. November 2009 vertreten.