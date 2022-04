Nach einer Operation an ihren Stimmbändern in den USA fürchte die 23-Jährige, dass die Luftverschmutzung in Großbritanniens Hauptstadt einer vollständigen Heilung nicht gerade zuträglich wäre. Ironischerweise singt sie in ihrem ersten Single-Hit «Hometown Glory» (2007) die Zeile «I like it in the city when the air is so thick and opaque» («Ich mag es in der Stadt, wenn die Luft so dick und diesig ist.») Adele hat dieses Jahr etliche Konzerte aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme absagen müssen.