Abtrünnige CDU-Mitglieder treten aus der Partei aus 11.06.2003, 22:00 Uhr

„Die Ratssitzung am Dienstagabend hat uns den Rest gegeben“, erklärte Fraktionschefin Anne Pöhler am Donnerstag, „wir haben keine Lust mehr auf Polemik“. Gestern Abend sind die Briefe mit den Austrittserklärungen von Heinrich Brinkmann, Robert Pax, Josef Töniges, Gerhard Brinkmann, Andreas Heuer, Jörg Tiemann und ihr selbst an die Parteizentrale nach Osnabrück verschickt worden.