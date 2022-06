Was spricht für den Turmbau? „Tatsache ist: Der alte Aussichtsturm auf dem Berge war für einige Jahrzehnte ein Bestandteil des Ortsbildes“, so der Arbeitskreis für die Wiedererrichtung des Bauwerks. Deshalb solle dem Ort Ostercappeln diese Attraktion zurückgegeben werden. Die Gemeinde Ostercappeln hat im Raumordnungsprogramm des Landes die zentralen Funktionen Wohnen und Erholung zugewiesen bekommen. Der Turm wäre ein Beitrag, um das touristische Angebot weiterzuentwickeln.

„Der Aussichtsturm, dessen Kosten sich auf rund 155000 Euro belaufen, soll hauptsächlich durch Spenden und Sponsorengelder finanziert werden und so ein Geschenk von Bürgern an die ganze Einwohnerschaft werden. Natürlich werden wir uns auch um Zuschüsse von überörtlichen Institutionen bemühen, zum Beispiel um zweckgebundene EU-Mittel. Eine Belastung des Gemeindehaushalts ist ausgeschlossen“, betont die Gruppe.

Größter Kritikpunkt ist allerdings die Standortfrage. Das wurde auf der Einwohnerversammlung deutlich. Wie steht der Arbeitskreis hierzu? Der ursprüngliche Gedanke, den Turm zumindest in der Nähe des alten Standorts an der Marienkapelle zu errichten, musste fallen gelassen werden. „Hier hat sich die Bebauungs- und Verkehrssituation in den vergangenen Jahrzehnten doch allzu sehr verändert.“ Gleiches gelte für den zweiten in Aussicht genommenen Standort am Sportplatz; hier waren zudem die Sichtverhältnisse deutlich schlechter. Die kürzlich von außen in den Arbeitskreis hineingetragene Option „Hexentreppe“ als möglicher weiterer Standort wird nicht als realistische Alternative gesehen, da er über eine schlechtere Verkehrsanbindung verfügt, für die Erstellung des Turms ein größerer Holzeinschlag erforderlich ist und keine besseren Sichtverhältnisse gegeben sind.

„Der schließlich ausgewählte Standort am Kreuzungspunkt Affenbahn/Wittekindsweg bietet eine fast vollständige Rundumsicht. Er hat einen großen Abstand zur Wohnbebauung und ist von dieser durch einen rund 100 Meter tiefen Buchenwald- streifen getrennt“, heißt es in dem Bürgerbrief. Eine Einsicht in die Privatgrundstücke aus rund 30 Meter Turmhöhe sei ausgeschlossen. Das habe eine Überprüfung im April ergeben, zu der auch Anwohner geladen waren, so der Arbeitskreis

Die Erschließung des Platzes soll über den Wanderparkplatz Windthorstbrücke an der Bahnhofstraße und die sich anschließende Zuwegung erfolgen, so dass sowohl in der Bauphase als auch späterhin eine Verkehrsbelastung des Siedlungsgebietes „Auf dem Hagen“ verhindert werde. „Besucher des Turms werden nicht bis an den Turm heranfahren können. Als Parkplatz dient der Wanderparkplatz“, erklärt die Gruppe.