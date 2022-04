McLaren war Anfang des Monats im Alter von 64 Jahren in der Schweiz an Krebs gestorben. Er hatte in den 70er Jahren unter anderem mit der Designerin Vivienne Westwood die Londoner Modeszene aufgemischt und Punkmusik salonfähig gemacht. Vor der Kirche in London stand ein grüner Doppeldecker-Bus mit der Aufschrift «Nirgendwohin». Zur Trauergemeinde gehörten unter anderem Westwood und der Musiker Bob Geldof.