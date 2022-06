Landesliga Herren

TV 01 Bohmte I - HSG Wilhelmshaven II

Mit einem Heimsieg will sich Bohmte heute nach dem Damenspiel von den eigenen Fans in die Pause verabschieden. Dieser ist auch wichtig, um zumindest noch zur HSG Osnabrück aufzuschließen. „Dann warten wir mal ab, was in Sachen Abstieg noch alles geschieht, denn zu den beiden Regelabsteigern gehören wir nicht“, so TV-01-Trainer Peter Pickel.

Der Gegner von der Nordseeküste kann in Bohmte unbeschwert aufspielen, und das macht die junge Sieben gefährlich. Im Hinspiel hielt Bohmte lange ein Remis, bis auf fünf Minuten der Unkonzentriertheit, die letztlich die Niederlage bedeuteten. Pickel hofft darauf, dass die zuletzt angeschlagenen Akteure wieder zum Einsatz bereit sind.

Anwurf: Samstag, 19.15 Uhr, Sporthalle Sportzentrum Jahnstraße.