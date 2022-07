Nachdem der Konzern am Montag die Preise für die Produkte auch in Deutschland drastisch gesenkt hatte, waren sie am Dienstagnachmittag im Online-Shop des Konzerns ausverkauft. Wegen «überwältigender Nachfrage» sei das TouchPad «vorübergehend nicht mehr verfügbar», hieß es am Dienstag auf der HP-Internetseite. Auch das Smartphone HP Pre3 konnte nicht mehr erworben werden. Die Webseite war den Tag über überlastet und immer wieder nicht erreichbar.