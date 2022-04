In der Tat hat es vor einigen Wochen mit Vertretern des Landesamtes für Denkmalschutz ein Gespräch gegeben, in dem es vorrangig um den Kern des in seiner Siedlungsstruktur weitgehend erhaltenen '"'Haufendorfes'"' Borken gegangen ist. Wahmes verwies in diesem Zusammenhang auf einen vor einem Jahr gefassten Beschluss des Meppener Stadtrates, für den Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen, um die Struktur zu sichern.

Dr. Geiger vom Landesamt habe bei dieser Gelegenheit angekündigt, mit Blick auf das landwirtschaftliche Gebäude den Schutzwert zu prüfen. Fest stehe, so der Jurist aus dem Meppener Rathaus, dass das Gebäude nicht im '"'Verzeichnis der Baudenkmale'"' aufgeführt sei. '"'Und wir als Stadt sind davon ausgegangen, dass es sich auch deshalb nicht um ein Baudenkmal handelt, weil alle benachbarten Gebäude in der Liste enthalten sind'"'.

Im Übrigen, so fügte der Erste Stadtrat hinzu, gebe es keinen gesetzlichen Schutz für potenzielle Baudenkmale. Und für den Abriss von nicht geschützten Wohngebäuden bedürfe es keiner Genehmigung. Der derzeitige Eigentümer des Gebäudes erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Gulfscheune ohnehin erhalten werden solle. Im Übrigen bewege man sich mit dem Abbruch des Wohngebäudes im Rahmen der rechtlichen Mög lichkeiten. Der Eigentümer plant nach eigenen Angaben die Errichtung eines '"'Ersatzwohnhauses'"', wobei die architektonische Struktur der Umgebung erhalten werde.