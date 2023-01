Der Verdacht richte sich nun gegen 19 Ärzte und die Betreiber einer Massagepraxis, sagte der Sprecher der Abteilung Wirtschaftskriminalität, Oberstaatsanwalt Manfred Knothe, am Montag in Hannover. Mitarbeiter der AOK hätten am Morgen bei einer Begehung der Massagepraxis im Haus der Praxisgemeinschaft ebenfalls Unregelmäßigkeiten festgestellt. So sollen einige abgerechnete Leistungen gar nicht und andere von nicht ausreichend qualifiziertem Personal erbracht worden sein. Daraufhin seien die Räumlichkeiten von der Polizei durchsucht und Unterlagen sichergestellt worden.

Laut Knothe gibt es womöglich "persönliche Verflechtungen" mit den Ärzten im selben Haus. Die Verwaltungsgesellschaft, die sich um Personal und Buchführung der Praxen kümmert, soll mit 50 Prozent an der Massagepraxis beteiligt sein. Am Sonntag hatte die Polizei - wie berichtet - umfangreiches Material in den Praxisräumen und Privatwohnungen der 19 Ärzte beschlagnahmt. Rund 50 Umzugskartons mit Unterlagen wurden sichergestellt, zudem18 Computer.

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft haben die Mediziner verschiedener Fachrichtungen – womöglich über Jahre hinweg - einander regelmäßig Patienten zugeschoben. Manche seien "ohne Grund" zu anderen Fachärzten geschickt, andere innerhalb eines Quartals von mehreren Ärzten derselben Fachrichtung untersucht worden. Ein Gynäkologe habe gar die Behandlung eines Mannes verbucht. Dieser war laut Abrechnung innerhalb eines Quartals auch in allen anderen 16 Praxen der Gemeinschaft in Behandlung. Außerdem sollen Ärzte bei Patienten Leistungen abgerechnet haben, die nicht bei ihnen in Behandlung waren. Offenbar hätten in diesen Fällen Ärzte die auf der Chipkarte der Krankenversicherung gespeicherten Daten an Kollegen weitergegeben.

Bestätigt sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft, drohen den Ärzten ein bis zehn Jahre Haft wegen "schweren, banden- und gewerbsmäßig begangenen Betrugs". Ermittelt wird außerdem wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung. Die betroffene Praxisgemeinschaft wies allerdings die Vorwürfe kategorisch zurück: "Wir sind keine Betrüger," sagte ein Sprecher der Ärzte. Es seien nur Leistungen abgerechnet worden, die auch erbracht wurden.

Der entstandene Schaden ist nach Angaben der Ermittler noch nicht zu beziffern. Allerdings liege dieser deutlich unter den 25 Millionen Euro, über die spekuliert worden waren. "Sicherlich ist es ein Schaden in Millionenhöhe. Aber alles andere ist Spekulation," meinte Knothe. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen werde noch Wochen dauern.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Eberhard Gramsch, nannte die zunächst genannten Schadenshöhen "völlig utopisch". Die KVN war es, die im März bei sogenannten "Plausibilitätsprüfungen" der Abrechnungen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten festgestellt und daraufhin den Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben hatte. Schon zuvor habe es Verdachtsmomente gegeben, die aber noch nicht verifizierbar gewesen seien, sagte ein KVN-Vertreter. Offenbar ist der Fall eines Abrechnungsbetruges kein ungewöhnlicher: Nach eigenen Angaben hat die KVN in den vergangenen zwei Jahren in 44 Fällen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bewirkt. Allerdings habe dieser Fall aufgrund der Größe der Praxis eine "neue Qualität", sagte Gramsch. Allerdings rechne die große Mehrheit der Mediziner korrekt ab. Der KVN-Vorsitzende wies daraufhin, dass der Schaden letztlich zu Lasten der übrigen Mediziner im Land gehe, da die Krankenkassen Pauschalbeträge an die KVN leisteten. Diese würden dann durch die KVN an die rund 12.500 Ärzte und Psychotherapeuten im Land ausgezahlt.

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und die Kaufmännische Krankenkassen forderten mehr Transparenz bei den Abrechnungen zum Schutz der Patienten. Nach Ansicht der KVN ist das Problem indes durch die politisch gewollte Einführung der Abrechnung mit Chipkarte und die Budgetierung entstanden. "Gäbe es eine Einzelfallabrechnung mit den Krankenkassen, säßen wir jetzt nicht hier," meinte Gramsch.