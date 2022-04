Was die Kreistagsmitglieder während des dichtgedrängten, aber gleichwohl perfekt organisierten Programms zu sehen bekamen, hätte viel Sonnenschein verdient gehabt. Landrat Hermann Bröring versprach nicht zuviel, als er beim Frühstück im Gemeindehaus Wettrup die Besichtigung von gelungenen Beispielen bürgerschaftlichen Engagements und Ideenreichtums der Räte ankündigte. Mit berechtigtem Stolz informierten die Bürgermeister und Vereinsvorsitzenden über ihre Vorzeigeprojekte. Vor allem die Kreistagsmitglieder aus dem Norden kamen aus dem Staunen nicht heraus, was der Altkreis Lingen so alles an Schmuckstücken zu bieten hat. Hier einige Informationen:

Dorfplatz in Gersten-Drope:Der Platz wurde von den Bürgern in Eigenleistung hergerichtet. Die Gemeinde stellte lediglich das Material.

Früheres Amtsrichter-Wohnhaus in Freren:Das Gebäude wird künftig als Begegnungsstätte für Geschichte, Handwerk und Tourismus dienen. Einweihung ist am 13. Juni.

Evangelisches Gemeindehaus Spelle:Es dient vor allem als Treffpunkt für viele Aussiedler. Um den sakralen Raum gruppieren sich Räume für die Jugend- und Gemeindearbeit.

Burgpark Venhaus:Die millionenschwere Wiederherstellung der Anlage mit der Vituskirche als Mittelpunkt erfolgte auf Initiative des ,,Fördervereins Burgpark Venhaus" und wurde mit europäischen Mitteln gefördert.

,,Blauer See" in Lünne:Die Gemeinde ist zuversichtlich, dass sich bald ein Investor findet, um ein angrenzendes 45 Hektar großes Gelände baulich zu gestalten.

Jugendzeltplatz Sanddeele in Lünne:Landrat Bröring würdigte die Funktionsfähigkeit von Wirtschaftsgebäude und Verwaltungsbereich als beispielgebend für vergleichbare Einrichtungen.

Im wohltuenden Gegensatz zu vielen ernsten Gesichtern angesichts der wirtschaftlichen Probleme in Deutschland strahlte der Thuiner Bürgermeister Günter Buten beim Abendessen in der Gaststätte Bruns Optimismus aus. Der Verkauf von Gewerbegrundstücken in der Gemeinde klappe wie am Schnürchen. Eine ebenfalls sensationelle Nachricht hatten die Kreistagsmitglieder zuvor aus dem Munde des Andervenner Bürgermeisters Reinhard Schröder vernommen: Die Gemeinde ist in diesem Haushaltsjahr schuldenfrei.