In seiner Rede gab Bürgermeister Bohling einen Ausblick auf das neue Jahr. Vieles Begonnene werde 2007 zu einem guten Abschluss gebracht. Er nannte in diesem Zusammenhang die beiden Sparkassenneubauten und die neue Hubbrücke, die nach ihrer Fertigstellung sicherlich das Stadtbild bereichern werde.

In wirtschaftlicher Hinsicht erwarte er vom Fun-Park, der im ehemaligen Kraftwerk Hüntel entsteht, dass hiervon Meppen profitiere. Der interkommunale Hafen sei ebenfalls eine richtige Entscheidung gewesen. Intensiv werde seitens der Verwaltung und Politik an der durchgängigen Vierspurigkeit der E 233 gearbeitet. Dieser Ausbau sei sinnvoll, '"'besonders für die gut aufgestellten Meppener Logistikunternehmen'"'. Die Fußgängerzone '"'benötigt einen neuen Anstrich'"', und die Innenstadt müsse weiter entwickelt werden.

Neben diesen notwendigen Investitionen, an denen die Stadt teilweise beteiligt sei, '"'steht aber ganz oben die Rückführung der Verschuldung'"'. Dies müsse der Bürger immer im Hinterkopf haben. Bohling erwartet den siebten ausgeglichenen Haushalt in Folge. In einem kritischen Dialog wolle man gemeinsam die Stadt weiter voranbringen.