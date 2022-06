Bohmte legt Wert darauf, sich als familienfreundliche Kommune zu präsentieren, und hat in den vergangenen Jahren viele Anstrengungen unternommen, um das zu realisieren, so Bürgermeister Klaus Goedejohann. Ein Schwerpunkt ist das Betreuungsangebot für Kinder.

„Von einer guten, bedarfsgerechten Kinderbetreuung profitieren nicht nur Eltern und Kinder, sondern die ganze Gesellschaft“, so die Gleichstellungsbeauftragte Karin Helm, die die „Wunsch-Box“ initiiert hat und die im Familienbüro zuständig ist für Teamleitung, Koordinierung und Projektentwicklung. Die Boxen stehen ab heute bis zum 15. Juni im Bürgerbüro im Rathaus Bohmte, in der Verwaltungsnebenstelle Hunteburg und in der Kindertagesstätte in Herringhausen.

Welche Betreuungswünsche haben Familien? Wie wird die Ferienbetreuung bewertet? Was wünschen sich die Eltern der Kindergartenkinder? Welche Anliegen haben Unternehmen im Bezug auf Betreuungsangebote? Zu diesen und ähnlichen Fragen können Interessierte ihre Meinung schriftlich äußern. Wer seine Anregungen nicht in die Box werfen will, kann natürlich auch eine Karte oder einen Brief an das Familienbüro der Gemeinde schreiben. Das Büro wertet den Inhalt der Boxen aus. „Es gibt nichts, was man nicht noch verbessern kann“, sagte die Erste Gemeinderätin Sabine de Buhr-Deichsel. Die Rückmeldung der Eltern sei wichtig für Verwaltung und Kommunalpolitik. Die Ortsbürgermeister Willi Ladner, Norbert Kroboth und Heiner Niemann unterstützen das Projekt ebenfalls. Warum die Wunsch-Box nicht zu einer ständigen Einrichtung machen? Eine Idee, die bei Kommune und Politikern auf Zustimmung traf. Angedacht ist jetzt, die Behälter auch nach Abschluss der Aktion „Familien-Wunschbox“ stehen zu lassen und Bürgern auf diese Weise die Chance zu geben, Anregungen und Kritik vorzubringen.