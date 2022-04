Einige optische Veränderungen wird das Gelände in den kommenden Wochen allerdings noch erfahren. Die Übergangsbepflanzung, die manch einem Hasberger schon zu Stirnrunzeln geführt hat, wird im Herbst gegen Sträucher und Bäume ausgetauscht. Wer also befürchtete, an der Tecklenburger Straße entstehe ein Paradiesgarten für Unkräuter, kann beruhigt sein. Außerdem wird noch ein Zaun gezogen, der die Freizeitfläche zur Tecklenburger Straße hin abgrenzt.