54 Mitglieder absolvierten die Prüfung zum Sportabzeichen, berichtete der Vorsitzende. Am Lauf zum Tag der Deutschen Einheit nahmen etwa 190 Sportler teil. Zum Sportler des Jahres wurde Alfons Rolfes ernannt. Beim Ortsteilpokalturnier setzte sich in diesem Jahr der Ortsteil '"'Siedlung'"' gegenüber dem Ortsteil '"'Losekamp'"' durch.

Spartenleiter Thorsten Kühn und Jugendfußballobmann Christian Vosseberg gingen auf die relativ negative Saison der 1. Herrenmannschaft, bedingt durch chronischen Spielermangel, ein. Christian Vosseberg wurde mit einen Pokal für seine starke Trainingsbeteiligung ausgezeichnet. Die Torjägerkanone wurde für 29 erzielte Treffer bei Spielen der '"'Alten Herren'"' und sieben Treffern in der 1. Herrenmannschaft an Wolfgang Hellmann verliehen. Bei den Damen war Veronika Richter die Trainingsfleißigste und beste Torschützin mit zwölf Toren Heike Hopster. Die C-Mädchen belegten den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse. Die D-Mädchen wurden mit 16 Punkten Staffelmeister in der 1. Kreisklasse. 64 Kinder und Jugendliche spielen in Spielgemeinschaften in Schwagstorf oder Fürstenau Fußball. Rudolf Reinermann, Betreuer der Altherrenmannschaft, ging auf die Freiluft- und die Hallensaison ein, die mit einer positiven Bilanz abgeschlossen wurde. Beim Samtgemeinde-Hallenturnier siegte die Truppe. Alfons Rolfes wurde für sein 800. Spiel für den SV Hollenstede geehrt.

Die Spartenleiter Reinhard Albers und Hildegard Reinermann-Runge informierte über die Aktivitäten der Sparte Tennis. Die Meisterschaften für das Jahr 2006 finden am 6./7. August (Mixed) mit anschließender Auslosung der Vereinsmeisterschaften im Einzel und Doppel statt. Die Endspiele sind für den 16. September geplant.

Bei den Wahlen wurden Ulrich Röwer, Thorsten Kühn und Hildegard Reinermann-Runge in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Kassenwart wurde Christoph Evers, neuer Tennisobmann Marlene Heidenescher, Stellvertreterin Ingrid Albers.