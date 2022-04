Auch auf Fürstenauer Gebiet waren sie an der Dalumer Straße aktiv, und zwar in der Nacht von Montag auf Dienstag. Drei Baufahrzeuge mussten dieses Mal dran glauben, 250 Liter Diesel fehlten am Ende. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 05901/95950.