Aufatmen herrschte beim Arbeitskreis '"'Ferienkinder aus der Region Gomel'"', als die entscheidende Mitteilung der in Berlin ansässigen Botschaft der Republik Belarus eintraf. Äußerungen des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko hatten zuvor gravierende Einschränkungen in der Reisefreiheit von Minderjährigen befürchten lassen (wir berichteten). In ihrem Schreiben vom 25. Januar bestätigte die Botschaft jedoch den Willen der Regierung, die internationale Zusammenarbeit zur Linderung der Katastrophenfolgen von Tschernobyl fortzusetzen.

Mit den Kindern werden zwei Dolmetscher sowie die Bürgermeisterin aus Gomel in Melle zu Gast sein. '"'Sie ist unsere wichtigste Kontaktperson vor Ort'"', hob Ursula Hollmann vom Arbeitskreis hervor. Auch in vielen Gastfamilien sind in den vergangenen Jahren feste Freundschaften zu '"'ihren'"' Kindern entstanden. Briefe und Pakete gehen hin und her und halten den Kontakt aufrecht. Bis zum Eintreffen der neuen Ferienkinder heißt es für die Gasteltern jedoch erst einmal die Schulbank zu drücken. Ein Sprachkurs hilft ihnen, die Jungen und Mädchen in ihrer Muttersprache zu begrüßen und ihnen die anfängliche Unsicherheit zu nehmen. Bereits im Vorfeld stellten sich die Familien in einem Brief jenen Kindern vor, die zum ersten Mal an der Ferienaktion teilnehmen.

Im Arbeitskreis gehen unterdessen die Vorbereitungen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit gemeinsamen Ausflügen, Spiel und Spaß weiter. Rund zwanzig Ehrenamtliche bringen sich dabei ein, um den immungeschwächten Kindern einen kurzweiligen Aufenthalt zu bieten. Für die Finanzierung des Ferienaufenthaltes ist der Arbeitskreis auf Spenden angewiesen. Zwar trägt die ev.-luth. Landeskirche Hannover einen Großteil der Flugkosten. Die Fahrt vom Flughafen nach Melle, die Finanzierung des Rahmenprogrammes, Taschengeld für die Kinder und alle weiteren Kosten liegen jedoch beim Arbeitskreis.

'"'Wir freuen uns über jede Spende'"', betonte deshalb Ursula Hollmann. Ein Konto ist unter der Nummer 115 725, Kennwort: Ferien für Kinder aus Tschernobyl, bei der Sparkasse Melle, BLZ 265 522 86, eingerichtet.