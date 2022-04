Traditionell sind die unteren Etagen der Hugo-Homann-Sporthalle am Schwarzen Platz der Ort des zweitägigen Geschehens, das Samstag, 24. November, um 14 Uhr eröffnet wird und bis Sonntag, 25. November (10 bis 17 Uhr), andauert. Zu bewundern sind die Rassen Groß- und Zwerghühner, Tauben und Wassergeflügel sowie prachtvolle Exoten der angegliederten Vogelschau.

Die Tombola bietet zudem an beiden Tagen Gelegenheit, ein Schnäppchen zu erhaschen. Auch haben Besucher die Möglichkeit, in der Cafeteria beim Verzehr von Torten und Kuchen das an den Käfigen und Volièren unter Experten zu diskutieren.