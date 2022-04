Verbandsvorsteher Hermann Terhorst erinnerte in der Festversammlung an die Zeit vor der Gründung des Verbandes. Seinerzeit sei das regelmäßige Hochwasser der Ems für die Landwirte stets ein '"'unkalkulierbares Risiko'"' gewesen. Akuten Handlungsbedarf habe es gegeben, nachdem die Ems in den 50er Jahren neu reguliert worden war. Im hiesigen Raum sind nach Worten von Terhorst vier große Unterhaltungsverbände gegründet worden, denen man lokale Wasser- und Bodenverbände angeschlossen habe. Der 1957 gegründete Wasser- und Bodenverband Oberlangen-Niederlangen zeichne für 17 Kilometer Gewässer, ein Schöpfwerk und 2,1 Kilometer Deich verantwortlich.