Nach einem Warm-up-Gig in einem Hamburger Elektronikkaufhaus (7.6.) und einer Stippvisite in Ettlingen (16.6.) geht es am 2. Juli als Support von Godsmack aber so richtig los. Man kann sich denken, dass die vier Musiker wieder Lust auf die Bühne haben, nachdem es über drei Jahre lang ziemlich ruhig um 4Lyn gewesen war. Schwierige Zeiten mit schmerzhaften Trennungen liegen hinter der Formation.