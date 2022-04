Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes 45 Hektar großes Areal 30.10.2006, 23:00 Uhr

Der an der Rheiderlandstraße gelegene Demonstrationswald wurde von 1993 bis 1995 für 2,5 Millionen DM aufgeforstet. Der städtische Anteil betrug rund 420000 DM. Der Wald ist in Besitz der Stadt und des Landes Niedersachsen. Das Areal ist 45 Hektar groß. Im Zentrum befindet sich ein Waldsee, der von der Bevölkerung häufig in Anlehnung an den früheren Nutzer Bunte-See genannt wird. Auf dem Gelände wird die Entwicklung des Waldes von der Eiszeit bis heute dargestellt. Schautafeln informieren über die Epochen. Für die Instandhaltung im Demowald sind im städtischen Etat jährlich 1500 Euro vorgesehen. Informationsmaterial ist beim Informationszentrum "Zum Poggenpoel" erhältlich. Führungen durch den Wald sind in Absprache mit Günther Klee, Ansprechpartner für den städtischen Regiebetrieb Forsten, möglich.