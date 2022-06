In einer Pressekonferenz wies der Direktor des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Siegfried Popp, am Donnerstag in Hannover darauf hin, dass für die Passage des Superschiffs die Ems wegen der ungünstigen Witterungsverhältnisse deutlich länger aufgestaut werden musste als in vorherigen Fällen. Statt zehn bis zwölf Stunden waren es nach Angaben des NLWKN diesmal mehr als 30 Stunden.