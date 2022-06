"Wir verzeichnen eine enorme Nachfrage nach Gewerbeflächen", berichtet Gemeindedirektor Werner Gerdes. Mit den jüngsten Erweiterungsplänen wolle die Kommune diesen Wünschen Rechnung tragen. Die neuen Flächen für Betriebsansiedelungen schließen sich entlang der Kasernenstraße direkt an das bestehende Industrieareal an.

Rund 18 Hektar sind bereits baureif. Dieser Bereich firmiert unter der Bezeichnung "Am Kolk". Der Bebauungsplan ist als Satzung beschlossen. Gut eine halbe Million investiert die Kommune in die Erschließung des Areals, die voraussichtlich zum Herbst komplett abgeschlossen ist.

Mit gut 22 Hektar schlägt der Abschnitt "Auf dem Sattel" zu Buche. Auf seiner Sitzung Anfang Juli hatte der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes für diesen Bereich beschlossen. Danach soll das Areal im Wesentlichen durch eine halbkreisförmige Straße, ausgehend von der Kasernenstraße, erschlossen werden. Über weitere Stichverbindungen wird die Zufahrt zu den einzelnen Parzellen ermöglicht.

Der aktuelle Bedarf an Gewerbeflächen in Werlte resultiert maßgeblich auch aus der rasanten Entwicklung des Fahrzeugwerks Krone, das einen erheblichen Teil des neuen Areals als Stellfläche für Sattelauflieger benötigt. Bekanntlich möchte das Unternehmen seine jährliche Trailerproduktion von derzeit 30000 "rollende Einheiten" auf 50000 aufstocken.

Mit ermöglicht hatte die Expansion des Fahrzeugwerks, das zur Krone-Gruppe mit Sitz in Spelle gehört, der Abzug der Bundeswehr aus Werlte im Jahr 2003. Das Unternehmen übernahm schrittweise fast komplett das 25 Hektar große Gelände der ehemaligen Hümmling-Kaserne und schuf sich damit günstige Voraussetzungen, um vom europaweiten Trailerboom nachhaltig zu profitieren.

Vom Aufschwung bei Krone - das Fahrzeugwerk beschäftigt inzwischen 850 Mitarbeiter - profitieren in hohem Maße auch die auf dem Hümmling ansässigen Zulieferfirmen. Diese erweitern ihre Betriebskapazitäten beziehungsweise suchen nach Wegen, größere Fertigungshallen zu errichten. Gemeindedirektor Werner Gerdes: "An uns werden vielfältige Wünsche nach neuen Ansiedlungsmöglichkeiten herangetragen." Genutzt hätten bereits zwei Betriebe die Chance, sich im Bereich "Am Kolk" niederzulassen. Mit dem künftigen Komplex "Auf dem Sattel" könne die Kommune eine Reihe von Betrieben eine gute Option für die Zukunft eröffnen.