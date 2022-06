Erinnern wir uns: Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl der Reaktorunfall mit katastrophalen Folgen. Ein Ereignis, welches damals die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte. Die Strahlung reichte soweit, dass selbst in Deutschland vor dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse gewarnt wurde. Die Folgen der Reaktorkatastrophe sind in Weißrussland immer noch allgegenwärtig. Es treten vermehrt Leukämiefälle, Schilddrüsenerkrankungen und durch Immunschwäche häufig verursachte Infektionen auf.

,,Die Möglichkeiten, die Kinder so gesund zu ernähren wie in Deutschland bestehen bei uns nicht", berichtet in einem Gespräch mit unserer Zeitung, Vital Astapow, einer der Begleitpersonen der Kindergruppe aus Gomel. So sei der Erdboden noch immer verstrahlt. Zudem wies er auf die Armut der Bevölkerung mit einem durchschnittlichen Monatslohn von 50 Euro hin. Deshalb sei es gerade für die Kinder wichtig, die Möglichkeit eines Erholungsurlaubes in Deutschland zu bekommen", betonte Vital Astapow.

Der ,,Kultur und Förderverein der Region Tschernobyl/ Gomel e.V." aus Aschendorf, so sein Vorsitzender Hermann Hermes und sein Stellvertreter, Franz Noschka, setzen sich bereits seit über fünf Jahren für diese Kinder ein und laden jedes Jahr Kindergruppen nach Aschendorf und Lähden ein. ,,Es ist nachgewiesen, dass Kinder nach einem Aufenthalt bei uns mit gesunder Luft und guter Ernährung eine weitaus größere Widerstandskraft entwickelten wie ihre daheim gebliebenen Schulkollegen. Bei Kindern die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Möglichkeit einer Erholung hatten war der Gesundheitszustand sogar wesentlich besser", betonten die beiden Fördervereinskollegen, Hermes und Noschka. Darüber hinaus werden jährlich mehrere Hilfstransporte nach Gomel organisiert.

,,Aber ohne Spendengeldern und Sponsoren ist es nicht möglich, diese lebensrettenden Erholungsreisen zu verwirklichen", waren sich die Vorstandsvertreter einig. Ohne die Spender und Sponsoren hätte das Betreuungshaus ,,Kultur und Förderverein der Region Tschernobyl e.V." in Gomel als Anlauf- und Verteilerstelle für die hilfesuchenden Menschen nicht gebaut werden können.

In diesem Zusammenhang dankte Hermann Hermes allen Spendern und Sponsoren und rief die Bürger zur Vereinsmitgliedschaft mit einem Mindestjahresbeitrag in Höhe von 50 Euro auf. Ein besonderer Dank galt der Firma ADO Gardinenfabrik in Aschendorf , die allein 2000 Betten im Wert von weit über 40 000 Euro gesponsert hatte. Doch auch weitere Spenden blieben nicht aus: Spontan überreichte Geschäftsführer Volker Horstmann von der Unternehmensberatung und Vermittlung von Kapitalanlagen aus Papenburg dem Vereinsvorsitzenden, Hermann Hermes einen Scheck über 1000 Euro.

Sichtlich gut erholt treten die acht- bis 17-jährigen ihre Heimreise mit dem Bus an. Pastor Ralf Mendel von der evangelischen Kirchengemeinde Aschendorf-Dörpen umrahmte in Kooperation mit Dolmetscherin Natascha Solodumowa die Abschiedsveranstaltung feierlich.