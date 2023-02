Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, wurde der Papenburger am Dienstag in der Kanalstadt festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Der erste Verhandlungstag mit dem Verlesen der Anklage und den persönlichen Daten der drei Angeklagten hat jetzt stattgefunden. In den kommenden Wochen sollen die Einzelheiten aufgedeckt werden. Mit dem Urteil sei nicht vor Ende Dezember zu rechnen

Dabei bezieht sich die Anklage nur auf zwei große Fälle. Weitere Straftane müssen in einem späteren Verfahren verhandelt werden. So wollte der Papenburger Geschäftsmann angeblich in den Niederlanden einen riesigen Freizeitpark für 35 Millionen DM bauen. Wie in allen anderen Fällen auch fand er tatsächlich niederländische Geldgeber für seine dubiosen Geschäfte. ,,Die haben ihm treu und brav 2,5 Millionen DM überwiesen", so Staatsanwalt Mayer.

In einem zweiten Fall ist eine niederländische Baufirma die Geschädigte. Sie konnte der 35-Järhige für ein angebliches gemeinsames Bauprojekt begeistern. 475.000 Gulden war den Niederländern das Vorhaben wert. Als Sicherheit galt -wie auch in anderen Betrugsfällen - eine Lebensversicherung. ,,Sie ist eindeutig gefälscht", so die Staatsanwaltschaft.

Dabei wird erst nach und nach der ganze Ausmaß der Straftaten sichtbar. Nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er einer niederländischen Investmentgesellschaft vorgegaukelt, dass er über lukrative Anlageprojekte in Sassnitz bei Rügen und Bederkesa bei Bremerhaven verfüge. Allein für diese ,,Wohnhäuser und Reihenhäuser" kassierten die Betrüger zehn Millionen DM. ,,Das Geld transferierten sie anschließend zu einer eigenen Firma nach Luxemburg," so Mayer wieter. Hier verliert sich die Spur der Millionenbeträge.

Unter den Geschädigten befindet sich auch die molukkische Kirche in Utrecht. ,,Auch hier ging er nach einem ähnlichen Strickmuster vor". Laut Anklage erhielt er von der Kirchengemeinschaft zwei Millionen DM Anzahlung. Der 35-Jährige Papenburger hatte die Geldgeber damit gelockt, auf Indonesien ein Hospital bauen zu wollen. Staatsanwalt Norbert Mayer bezifferte die Betrugssumme auf fast 40 Millionen DM: ,,Hier sind gigantische Geldmengen geflossen."