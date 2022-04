Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes 33-Jähriger mit Hammer schwer verletzt 11.08.2008, 22:00 Uhr

Am Samstag gegen 4 Uhr kam es an einem Wohnhaus in der Petersilienstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei Männer, 21 und 23 Jahre alt. Sie schlugen auf einen 33-jährigen Hausbesitzer mit einem Hammer ein.