«Das ist keine Situation, die uns überrascht. Ich mache mir keine Sorgen», sagte Stefan Kuntz, der Vorstandsvorsitzende des FCK nach dem Abpfiff. Dabei wartet seine Mannschaft auch nach dem vierten Anlauf weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Vor 30 150 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena erzielten Gylfi Sigurdsson (28. Minute), Sebastian Rudy (40.) und Vedad Ibisevic (62.) die Tore gegen den Aufsteiger. Der eingewechselte Erwin Hoffer (58.) und Rodnei (59.) hatten zwischendurch innerhalb von eineinhalb Minuten ausgeglichen.

Ex-Bayern-Profi Edson Braafheid legte ein denkwürdiges Debüt für seinen neuen Arbeitgeber hin: Der Abwehrspieler kam in der 73. Minute und sah sechs Minuten später Rot wegen einer Tätlichkeit. Er trat gegen Christian Tiffert nach. Dieser, so beschwerte sich 1899-Manager Ernst Tanner später, «habe das ganze Spiel provoziert».

Die Pfälzer konnten auch das vierte Punktspiel ihrer Clubgeschichte gegen Hoffenheim nicht gewinnen, sie sind jetzt punktgleich mit dem 1. FC Köln, der auf dem Relegationsplatz liegt. Trainer Marco Kurz reagierte zumindest nach außen hin ruhig. «Wir haben den Anspruch, nächste Saison wieder erste Liga zu spielen, dann müssen wir auch die Qualitäten dafür nachweisen», sagte er.

Zwei Tage nach der Vertragsunterschrift von Pezzaiuoli als Chefcoach hatte sein Team einige Anlaufschwierigkeiten, nutzte dann aber konsequent die Lücken in der Lauterer Abwehr, die erstmals in dieser Runde ohne ihren angeschlagenen Kapitän Martin Amedick auskommen musste. Für ihn rückte Mathias Abel in die Innenverteidigung.

Die Gäste ließen ihre Last-Minute-Leihgabe Adam Hlousek von Slavia Prag erstmal auf der Bank, doch der Tscheche kam schon nach 27 Minuten für den verletzten Oliver Kirch. Der vom FC Liverpool gekommene Niederländer Ryan Babel bestritt sein Heimdebüt für Hoffenheim - ohne groß aufzufallen.