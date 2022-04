Der Auftakt der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag fand am Donnerstag in Niederlangen statt, wo das Unternehmen 2007 mit einer 3400 Quadratmeter großen Halle im Industriepark an der A31 einen zweiten Standort aufgebaut hat. Rund 300 Gäste, darunter über 70 Vertragslieferanten, begrüßte Alois Feldker, einer der drei Geschäftsführer, auf dem Betriebsgelände.

Die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen drei Jahrzehnten stellten fünf Schülerinnen und Schüler des Fachgymnasiums Wirtschaft aus Papenburg vor. Sie hatten im Rahmen des Projektes „Theoprax“ eine 50-seitige Dokumentation erstellt und auch den Slogan für die Einladung entworfen: Sie können uns mal – besuchen kommen.

Gegründet wurde die Firma am 1. Januar 1978 unter dem Namen Heinz Sanders Indus-triebedarf an der Waldluststraße in Papenburg. Kurze Zeit später erfolgte der Umzug an den Mittelkanal, wo auch der erste Mitarbeiter, der heutige Geschäftsführer Alois Feldker, eingestellt wurde.

Bis 1983 vergrößerte sich die Belegschaft auf zehn Beschäftigte, der Standort wurde an die Friederikenstraße verlagert. 1991 wurde hier eine neue Halle gebaut, 1993 die erste Hausmesse durchgeführt. Die zweite folgte 1993 zum 15-jährigen Bestehen. Die Zahl der Mitarbeiter hatte sich inzwischen auf 25 erhöht. Heute beschäftigt die Firma Sanders 31 Frauen und Männer, vier davon in Niederlangen. Zum Geschäftsfeld gehören unter anderem der Verkauf von Maschinen, Werkzeugen, Betriebseinrichtungen sowie Industriebedarf und neueste Schweißtechnik.

Alois Feldker dankte allen Vertragspartnern für die in den Jahren gewachsene gute Zusammenarbeit und besonders den Mitarbeitern für ihren großen Einsatzwillen. Lob erntete auch die Samtgemeinde (SG) Lathen. Die Gespräche über die Ansiedlung in Niederlangen seien unkompliziert und sehr ergebnisorientiert verlaufen.

SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber erinnerte daran, dass die Firma Sanders zahlreiche Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs begleitet und großen Anteil an der „hervorragenden Entwicklung im Emsland“ gehabt habe. Mit Blick auf den Standort Niederlangen betonte Weber, die Kommune nehme jedes Ansiedlungsersuchen ernst und schaue nicht zuerst auf die Zahl der Arbeitsplätze und Millionenumsätze. Geschäftsführung und die Sanders-Mitarbeiter ständen für die emsländischen Tugenden wie „Ärmel aufkrempeln, anpacken und Entscheidungen treffen.“