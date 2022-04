Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes 3:0 - Biener Befreiung? 09.11.2000, 23:00 Uhr

Von Uli Mentrup Jubelstimmung gestern Abend am Biener Busch. Mit dem 3:0 (1:0) gegen Germania Leer beendete der SV Holthausen/Biene die angespannte Stimmung beim Niedersachsenligisten und gleichzeitig noch zwei Serien: Nach drei Niederlagen in Folge gelang endlich wieder ein Sieg. Und Keeper Rainer Tenbergen, der gestern 35 Jahre alt wurde, blieb erstmals in dieser Serie ohne Gegentreffer.