In der 1. Runde war das Spiel Breddenberg/Heidbrücken - FC Bockholte nachträglich mit 0:5 für den Gast gewertet worden. Breddenberg/Heidbrücken gab auch zu, einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt zu haben. Da aber auch der FC Bockholte in Breddenberg einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte, fehlte ein Sieger, der in der 2. Runde gegen Victoria Gersten ausgelost worden war. Also gab der Spielausschuss Vict. Gersten ein Freilos und beförderte den Klub kampflos in die 3. Runde, wo am Freitag jetzt das Auswärtsspiel bei der SG Lähden wartet.