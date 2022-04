Doch auch die TV-Rechte sind eben immer teurer geworden. 1,1 Milliarden Pfund (rund 3,4 Milliarden DM) wurden fällig für den neuen Vertrag, der über drei Jahre läuft. Im harten Vermarktungspoker haben die Klubs ihre Position so sehr ausgereizt, dass sich ein Käufer allein den Erwerb der Übertragungsrechte gar nicht mehr leisten konnte. In der kommenden Saison werden die Übertragungen also auf so viele Kanäle verteilt, dass man leicht die Übersicht verlieren kann. BSkyB zeigt auf einem Pay-TV-Kanal 66 Spiele der Premier League live. Kabelgesellschaften, die ihre digitalen Angebote populär machen wollen, zeigen weitere 40, die entweder einzeln oder im Paket abgerechnet werden.