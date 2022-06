Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring und der Landrat des Kreises Emsland, Hermann Bröring, bezeichneten den Tausch der Liegenschaften als eine "Win-win-Situation". Möllring: "Bis 2003 gab es wunderschöne Pläne für einen Neubau in Aschendorf. Der sollte erst 13, dann sieben Millionen kosten. Beides ist aufgrund der Kassenlage des Landes nicht finanzierbar."

Mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag sei eine schnell realisierbare Lösung gefunden worden. Der CDU-Minister kündigte an, dass das 1899 errichtete und in Teilen denkmalgeschützte Gebäude modernisiert und um einen Anbau sowie durch Aufstockung eines Gebäudeteils ergänzt werde. "Für die Erweiterung werden wir rund 1,5 Millionen Euro in die Hand nehmen."

Zwei wichtige Ziele sieht der Landkreis erreicht. Landrat Bröring: "Wir können jetzt davon ausgehen, dass Aschendorf als Standort für eine Finanzbehörde dauerhaft erhalten bleibt." Aus seiner Sicht sei der Wechsel volkswirtschaftlich sinnvoll und stelle eine Optimierung öffentlicher Gebäude dar. Schließlich sei das alte Kreishaus mit 105 Büroräumen für den Landkreis zu groß und das Finanzamt (40 Büroräume) für die Steuerbehörde zu klein gewesen. Für den Kreis bringt der Tausch zudem eine zusätzliche Einnahme. Nach Aufrechnung aller Werte zahlt das Land rund 857000 Euro an die Kreiskasse.

Bei der Vertragsunterzeichnung wies der Landrat gleichzeitig Befürchtungen zurück, der Landkreis werde im kleineren Gebäude auch ein kleineres Paket an Leistungen anbieten. "Trotz des Umzugs werden wir die Dienstleistungen für die Bürger des Altkreises Aschendorf-Hümmling erhalten." Auch nach dem Behördentausch werde es weiterhin die Kfz-Zulassungsstelle, die Anlaufstelle für Hartz-IV-Empfänger sowie das Jugend- und Gesundheitsamt in Aschendorf geben.

Damit der Betrieb auch nach einem Umzug reibungslos laufen kann, kündigte Bröring Investitionen an. Vorgesehen sei, für das in den Jahren 1929/1930 gebaute und vollständig denkmalgeschützte Gebäude einen behindertengerechten Zugang zu schaffen. "Weitere Maßnahmen sind der Einbau eines Fahrstuhls sowie die Installation einer modernen EDV-Anlage." Zudem werde auf einem Nachbargrundstück ein Parkplatz hergerichtet.