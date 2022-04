Nach der großen Handels- und Wirtschaftskrise 1856/1857 gründete der Kaufmann Heinrich Hölscher im September 1859 mit dem Kauf des Hauses an der Hauptstraße Nr. 56 in Wellingholzhausen ein Manufakturwarengeschäft. In diesem Gründungshaus befindet sich auch heute noch das Modehaus Stock in Wellingholzhausen. Nach dem Tod von Heinrich Hölscher übernahm seine Frau Antoinette das Geschäft, das daraufhin in Heinrich Hölscher Witwe umbenannt wurde. Die Firmenbezeichnung hatte bis in das Jahr 1971 Bestand und wurde dann in Stock KG umbenannt.

Mit den beiden Kindern, dem Sohn Alexander und der Tochter Paula Hölscher, die im Jahre 1891 Theodor Stock heiratete, trat die zweite Generation ab 1906 das Erbe an. Mit den beiden Geschäftsführern Alexander Hölscher und Theodor Stock begann eine dynamische Firmenentwicklung. Neben dem Manufakturwarengeschäft wurde in dem im Jahr 1911 erworbenen „Oexmann’schen Haus“ am Kirchplatz zusätzlich ein Eisenwarengeschäft eingerichtet. Die Geschäftsfelder wurden auf Versandhandel mit Fleisch- und Wurstwaren und den Handel mit Sämereien, Kolonial- und Tabakwaren erweitert. Neben dem Handel mit landwirtschaftlichen Produkten wurde auch eine eigene Räucherei eingerichtet. Porzellan- und Haushaltsgegenstände ergänzten das übrige Sortiment.

In der dritten Generation führte der Sohn von Theodor Stock, Alex Stock, die Geschäfte gemeinsam mit seiner Frau Anna und Schwester Toni ab 1933 weiter. In den schweren Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg konnte eine stetige Aufwärtsentwicklung erreicht werden. Aus dem ländlichen Gemischtwarenhandel wurde ein modernes Textilkaufhaus. Es folgten zahlreiche Erweiterungen in den Jahren 1950, 1955 und 1959. Auch ein „Überlandverkauf“ gehörte zum Service des Hauses.

1967 übernahm Josef Stock mit seiner Frau Gisela in der vierten Generation die Leitung der beiden Geschäfte. Mit großen Erweiterungsbauten in den Jahren 1967 und einem zweistöckigen Anbau 1976 entstand ein Modehaus von baulich modernem Umfang. In den Jahren 1986, 1991 und 1998 wurde das Modehaus auf die heutige Größe von über 1000 Quadratmetern erweitert. „Die besondere modische Handschrift des Hauses erweiterte den Kundenkreis zwischen Osnabrück und Bielefeld“, heißt es in der optisch gelungenen und informativen Jubiläums-Chronik.

Im Jahr 1995 begann die Expansion des Modehauses auch in die Meller Innenstadt. Mit „M14 by Stock“ wurde an der Mühlenstraße auf 600 Quadratmetern ein Haus für junge Mode eröffnet. Bereits 2003 erfolgte eine Erweiterung um 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Am 1. März 2001 öffnete „Chicorée – Ladyfashion by Stock“ ebenfalls in der Mühlenstraße auf 250 Quadratmetern.

Die Firma Stock war in allen Generationen ein dynamisches und stetig wachsendes Unternehmen. So wurde mit Raphael Stock in der fünfte Generation 2007 das Modehaus Stock auf drei Etagen erweitert und komplett renoviert. 2008 dann konnte nach Abriss des Nachbargebäudes M14 by Stock auf 1200 Quadratmeter in der Fläche verdoppelt werden. Neue, junge und internationale Modemarken wurden in das Sortiment aufgenommen.