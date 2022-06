Die ersten sechs Monate des vergangenen Jahres waren sehr gut besucht und schlossen mit einem Besucherzuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2008 ab. Im zweiten Halbjahr dagegen schrumpfte der Vorsprung fast monatlich. Dass trotz des relativ schlechten Wetters der letzten Wochen der Vorjahresbesucherrekord am Silvestertag eingestellt wurde, erfreut das Tierparkteam. Die 300000-Besucher-Grenze wurde somit zum zweiten Mal überschritten.

Noch nie wurde so viel investiert wie im Jahr 2009 (rund 1,2 Millionen Euro). Förderungen der Grafschafter Sparkassenstiftung, aus europäischen Fördertöpfen sowie Eigenmittel des Tierparks in Höhe von etwa 60 Prozent haben diese Zukunftsinvestitionen ermöglicht.

„Die erfreuliche Entwicklung soll auch in Zukunft Bestand haben“, kündigten Geschäftsführer Thomas Berling und der Zoologische Leiter Hermann Kramer in einem Gespräch mit der Presse an. Die im Jahr 2008 erreichte Rekordbesucherzahl von über 300000 wollen wir wieder erreichen“, lautete das Ziel. Die für die Größe des Nordhorner Zoos und der Stadt Nordhorn beachtliche Besucherzahl soll in den nächsten Jahren auf diesem Niveau stabilisiert werden.

Die Zahl der verkauften Jahreskarten ist 2009 nochmals um etwa zehn Prozent auf etwa 14000 Jahreskarteninhaber gestiegen. Die Konzeption des Zoos geht nach Angaben der Verantwortlichen auf.