Das Ratespiel erstreckt sich über vier Wochen. Jeden Tag werden 15 neue Fragen ins Internet gestellt. So ist es möglich, fortlaufend mitzuspielen. Wer will, kann sich den 420 Fragen aber auch zum Schluss in einem Durchgang widmen. Doch davor sei gewarnt, denn die Aufgaben sind zum Teil ohne Recherche nicht zu lösen. Oder wüssten Sie auf Anhieb, welches Land im 17. Jahrhundert eine Bartsteuer erhob? - Russland war's.

Das Spiel lehnt sich nicht zufällig an Günther Jauchs Ratesendung "Wer wird Millionär?" an. Zu einer Million reicht es in diesem Spiel allerdings nicht: 1000 Euro in bar setzt die Volksbank Osnabrück für den Sieger aus. Darüber hinaus sind Sachpreise ausgelobt wie ein Fotohandy, ein Quartalsumweltabo der Stadtwerke, Reisegutscheine, Theaterkarten und Freikarten für das Nettebad.

Die Neue OZ begleitet das vierwöchige Ratespiel mit der "Frage des Tages". Jeden Tag stellen wir auf dieser Seite eine knifflige Frage über Osnabrück und liefern tags darauf die Antwort und eine kurze Erklärung. Bleiben wir bei unserem Beispiel: Wozu diente der Kaiserpokal aus dem Rathaus-Schatz? Er war mitnichten das Trinkgefäß von Kaiser Karl dem Großen. Er wurde im 13. und 14. Jahrhundert gut gefüllt den Ratsmitgliedern gereicht, die ihn bis zur Neige austrinken mussten.

"Wir wollen für das Lernen begeistern", sagt VHS-Leiter Johannes Hartkemeyer, "und natürlich auf unser neues Kursprogramm aufmerksam machen." Das Quiz solle nicht nur "Bestandswissen abrufen", sondern auf die Wege zur Informationsbeschaffung über die Tageszeitung, Lexika oder das Internet führen. Wo also würden Sie nachsehen, um zu erfahren, wie viele Mainzelmännchen es gibt? Wir empfehlen die Tageszeitung, die verrät es Ihnen vorab: Es sind sechs.