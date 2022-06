Im gesamten Kreisgebiet von Menslage im Norden bis Bad Rothenfelde im Süden seien in den vergangenen Monaten rund 1000 Abfallkörbe aufgestellt worden, so Niehaves.

Die Kampagne "Sauberes Osnabrücker Land" wurde vor über zwei Jahren von den politischen Gremien des Landkreises Osnabrück beschlossen. Seitdem arbeitet die AWIGO mithilfe unterschiedlicher Maßnahmen wie Müllsammelaktionen, einschlägigen Flyern und intensiver Aufklärungsarbeit daran, den wilden Müll in der Landschaft zu reduzieren. "Bürgerumfragen haben gezeigt, dass der wilde Müll als störend empfunden wird", erläuterte Abfallexperte Niehaves. 94 Prozent der Befragten hätten den aufgefallenen Abfall als "sehr störend" empfunden. So seien nahezu alle Städte, Gemeinden und Samtgemeinden mit neuen Abfallkörben ausgerüstet worden. An bestehenden Standorten sind dabei defekte Abfallkörbe ersetzt oder an müllverdächtigen Stellen neue Abfallkörbe aufgestellt worden.