1910 zog er aus dem laut und schmutzig gewordenen Berlin hinaus in eine Villa am Wannsee. Mehr als 200 Bilder seines großartigen Spätwerks entstanden hier, ehe er 1935 - von den Nationalsozialisten verfemt - einsam und verbittert starb.

Eine Jubiläumsausstellung in dem liebevoll renovierten Haus erinnert an Liebermanns letzten Neuanfang vor 100 Jahren und seine Verankerung in der Landhausbewegung. «Den Künstlern damals ging es angesichts der zunehmenden Industrialisierung um eine neue Form des Lebens im Einklang mit der Natur», sagt Museumsdirektor Martin Faass der Nachrichtenagentur dpa. «Auch und vor allem ging es jedoch um den Aufbruch der Kunst - weg von den großen, repräsentativen Themen hin zu den kleinen, fast beiläufigen Motiven.»

Liebermann, der als einer der wichtigsten Vorreiter der modernen Kunst gilt, hatte das letzte Wassergrundstück am Großen Wannsee 1909 erworben. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Hamburger Kunsthallen-Direktor Alfred Lichtwark, entwickelte er auf dem fast 7000 Quadratmeter großen Gelände in akribischer Kleinarbeit sein «Schloss am See», wie er es nannte.

Wie damals wuchern auch heute in dem zur Straße gelegenen Bauerngarten Anemonen, Goldstern und Vergissmeinnicht um die Wette. Zum See hin geben die großen Fenster des klassizistischen Hauses mit seinem hohen Walmdach den Blick frei auf ein Birkenwäldchen und den schnurgeraden Weg ans Wasser. Weiße Holzstühle und ein Teepavillon laden zum Verweilen ein. «Ein Gesamtkunstwerk aus Architektur und Gartenkunst», sagt Faass. «Unsere Besucher können so bei Liebermanns zu Gast sein.»

Die Ausstellung zeigt rund 40 der Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, die hier seit 1910 entstanden. Eineinhalb Jahre hat die Liebermann-Villa bei Sammlern und Museen um die Leihgaben geworben. Sogar das Bundespräsidialamt steuerte mit dem Werk «Blick aus dem Nutzgarten auf den Eingang zum Landhaus» (um 1927) ein wertvolles Exponat bei. Daneben sind Zeitgenossen wie Lovis Corinth, Lyonel Feininger und Max Slevogt mit ihren Ideen vom Landhausleben zu sehen.

Liebermann, der als Präsident der Berliner Sezession auch kulturpolitisch großen Einfluss hatte, zog sich mit seiner Frau Martha so oft wie möglich in sein kleines Paradies zurück - fernab der wuchtigen Stadtwohnung, die die Familie am Pariser Platz pflegte.