Natürlich haben die ausbildenden Betriebe ein großes Interesse an ebenso motiviertem wie interessiertem Nachwuchs. Der von den Berufsbildenden Schulen Bersenbrück als Leitstelle der '"'Region des Lernens'"' vorbereitete und koordinierte Betriebstag will Ausbildungsbetriebe und zukünftige Auszubildende zusammenbringen.

Bereits rund 100 Betriebe des Altkreises Bersenbrück haben ihre Teilnahme zugesagt, und die Kommunen und Schulen würden sich über eine noch größere Beteiligung freuen.

Die Jugendlichen der neunten Klassen sollen sich im Vorfeld mit zwei bis drei Betrieben in Verbindung setzen. Am 17. März sind dann vor Ort Betriebsbesichtigungen, Informationen über Ausbildungsberufe oder Einzelgespräche mit Ausbildern geplant. Der Betriebstag wird zuvor Unterrichtsgegenstand in den allgemein bildenden Schulen sein, so dass die Schülerinnen und Schüler gezielt vorbereitet werden und mit konkreten Fragen in die Betriebe gehen können.

Die Adressen der teilnehmenden Betriebe gehen den jeweiligen Schulen zu und sind außerdem auf der Homepage der Berufsbildenden Schulen Bersenbrück unter www.bbs-bersenbrueck.de abrufbar.

Noch unentschlossene Schülerinnen und Schüler erhalten parallel die Möglichkeit, sich in den Räumen der Berufsbildenden Schulen Bersenbrück zu informieren. Dort präsentieren sich größere Firmen wie z. B. Delkeskamp, Kemper und Karmann, aber auch die Bundeswehr sowie die Kammern. Nach Vereinbarung ergeben sich dort ebenfalls Möglichkeiten für gezielte Gespräche in Sachen Berufsausbildung.