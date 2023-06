Gewaltsame Auseinandersetzungen mit Hunderten Beteiligten Foto: Markus Gayk/dpa up-down up-down Kriminalität Verletzte bei Massenschlägerei in Essen - Clankriminalität? Von dpa | 17.06.2023, 11:14 Uhr

Erst in Castrop-Rauxel, jetzt in Essen. Bei einer Massenschlägerei sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, darunter Polizisten. Die Polizei ermittelt.